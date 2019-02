APG|SGA: Präsenz in der Stadt Zürich ausgebaut

In der Stadt Zürich erweitert die APG|SGA kontinuierlich das Portfolio: 2019 sind bereits vier neue City ePanels und drei zusätzliche Startowers hinzugekommen. «Die insgesamt 118 ePanels, 20 eBoards und 26 Startowers von APG|SGA in Zürich bieten Werbetreibenden einzigartigen Impact und Reichweite an hochfrequentierten Lagen», schreibt das Aussenwerbeunternehmen in einer Mitteilung.

Die vier neuen City ePanels befinden sich gemäss Mitteilung an «Top-Lagen mitten in den Passantenströmen» entlang der Langstrasse, der Zollstrasse und beim Swissôtel in Oerlikon. Durch flexible Buchungsmöglichkeiten und kostenlose Sujetwechsel können animierte Spots ausgestrahlt werden.

Zudem sorgen drei zusätzliche Startowers für hohe Kontaktchancen. Die ausgesuchten Standorte befinden sich entlang der Seebahnstrasse, bei der VBZ-Haltestelle Milchbuck sowie in Zürich-Seebach. Das Produkt in der Höhe von über vier Metern zeigt jeweils zwei übereinander fixierte F200-Leuchtplakate an. Diese sind in drei Reihen angebracht und können rundum oder zu einem Drittel belegt werden. (pd/as)