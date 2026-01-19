Präsident Matthias Kiess thematisierte in seiner Ansprache die Bedeutung von Zusammenhalt und Diversität in der Branche. «Wir brauchen mehr Miteinander und mehr Diversität. Echte Vielfalt entsteht nur durch Zusammenhalt und den Willen, alle mitzunehmen», lässt sich Kiess in einer Mitteilung des IAA Swiss Chapter zitieren.
- IAA Vorstandsmitglied und APG CEO Markus Ehrle im Gespräch mit Marc Bohnenblust.
- IAA Vorstandsmitglied Silvana Imperiali, Managing Director Biggie zusammen mit Pam Hügli.
- Michel Noverraz (Die Post), Désirée Strassmann (Migros), IAA Präsident Matthias Kiess und Chantal Landis, Geschäftsführerin der IAA.
- Full House am IAA Neujahrsapéro 2026.
- Marie-Ange Pittet (WEMF), Luca Graf (Energy) und Tina Fixle (Media Focus).
- Jens Strecker von digital twist im Gespräch mit Stefanie Meierfrankenfeld (RTL Ad Alliance) und Marketingchef Marc Strolz (Kühne + Nagel).
- Franziska Wiesner (Head of Marketing Gottlieb Duttweiler Institute) im Austausch mit Werber Frank Bodin.
- Juliane Fankhauser (Weischer.Cinema) und Christiane Wissenbach (The Coca-Cola Company).
- Nicole Fuchs (CH Media) im Gespräch mit CMO Tim Alexander (Swiss Life Investment).
Geschäftsführerin Chantal Landis kündigte das Jahresprogramm 2026 an, das nationale und internationale Veranstaltungen umfassen wird. «Als Netzwerk für Werbeauftraggeber, Agenturen und Media bieten wir unseren Mitgliedern nicht nur wertvolle Kontakte, sondern auch fundierte, praxisnahe Inhalte zu aktuellen und relevanten Themen», so Landis.
Das IAA Swiss Chapter ist eine Netzwerkorganisation für Werbeauftraggeber, Agenturen und Medien. (pd/nil)
