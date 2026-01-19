Halbierungsinitiative

Gegner haben weniger Geld als geplant

Das Ziel von zwei Millionen Franken hat Laura Zimmermann noch nicht erreicht. Andere Kampagnen sammeln auch.

Das Ziel von zwei Millionen Franken hat das Team von Laura Zimmermann für die Nein-Kampagne noch nicht erreicht. Andere Initiativen im Nein-Lager sammeln auch Geld.