Präsident plädiert für mehr Diversität

Abnlässlich ihres Neujahrsapéros begrüsste das des IAA Swiss Chapters im Zürcher «Thrive» 25 neue Mitglieder, die im vergangenen Jahr beigetreten sind.
Präsident Matthias Kiess thematisierte in seiner Ansprache die Bedeutung von Zusammenhalt und Diversität in der Branche. «Wir brauchen mehr Miteinander und mehr Diversität. Echte Vielfalt entsteht nur durch Zusammenhalt und den Willen, alle mitzunehmen», lässt sich Kiess in einer Mitteilung des IAA Swiss Chapter zitieren.



Geschäftsführerin Chantal Landis kündigte das Jahresprogramm 2026 an, das nationale und internationale Veranstaltungen umfassen wird. «Als Netzwerk für Werbeauftraggeber, Agenturen und Media bieten wir unseren Mitgliedern nicht nur wertvolle Kontakte, sondern auch fundierte, praxisnahe Inhalte zu aktuellen und relevanten Themen», so Landis.

Das IAA Swiss Chapter ist eine Netzwerkorganisation für Werbeauftraggeber, Agenturen und Medien. (pd/nil)

