Agentur am Flughafen: Preis für Digitalisierung in Textilbranche

St. Gallen ist noch immer die Textilhauptstadt der Schweiz. Bisher präsentierten renommierte Unternehmen wie die Inter-Spitzen AG ihren Kundinnen und Kunden ihre Kollektionen noch analog. Mit der Covid-19-Pandemie war dies nicht mehr möglich.

Die Agentur am Flughafen entwickelte deshalb in Zusammenarbeit mit ihrer Schwesterfirma Flightcode für Inter-Spitzen eine digitale Plattform, um die feinen Spitzen im Web zu präsentieren, zu archivieren und zu kuratieren. Muster können neu auch direkt digital bestellt werden.

Für diesen B2B-Case konnte die Agentur am Flughafen einen weiteren BoB-Award in Silber abstauben, wie es in einer Mitteilung heisst. Der neue Preis reihe sich «ausgezeichnet ihn die Galerie mit bisher neun Gold-, sechs Silber und acht Bronze-Awards sowie elf Finalplatzierungen ein».

Der Deutsche Marketing-Verband zeichnet jährlich herausragende Kommunikationsarbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Business-to-Business-Bereich mit BoB-Awards in Gold, Silber und Bronze aus. (pd/cbe)