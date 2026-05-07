Bright: Premiere für autonome Mobilität

Publiziert am 07.05.2026

Veranstalter war die Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM), die zentrale Plattform für die Einführung automatisierter Mobilität in der Schweiz. Im Mittelpunkt standen Fragen zur nationalen Umsetzung automatisierter Verkehre, zu technologischen Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen. Das Programm umfasste Keynotes, Panel-Diskussionen und Live-Demonstrationen autonomer Fahrzeuge der Hersteller Loxo, Pix Moving sowie das PostAuto-Fahrzeug AmiGo.

Auf politischer Ebene nahmen unter anderem Ständerat Hans Wicki (SAAM-Präsident), Astra-Direktor Jürg Röthlisberger, Nationalrätin Barbara Schaffner sowie Emmanuelle Vandamme (Präsidentin der belgischen Verkehrsbehörde) teil. Moderiert wurden die Diskussionen von Mélanie Freymond. Die Wirtschaft war mit Jürg Wittwer (CEO TCS), Stefan Regli (CEO PostAuto) und Amin Amini (CEO Loxo) vertreten.

Die Zürcher Agentur Bright zeichnete als offizielle Lead-Agentur und Eventpartner für Konzeption und Umsetzung verantwortlich und setzte dabei erstmals umfassend ihr neues Profil als «LiveCom Intelligence Agency» ein. Sie setzte einen KI-basierten Event-Concierge für Teilnehmende ein, begleitete die Veranstaltung mit datengestützten Analyse-Tools zur Wirkungsmessung und übernahm die strategische Einbettung der Content-Formate von SAAM.

Rémy Chretien, Managing Director der SAAM, zieht laut Mitteilung eine positive Bilanz: «Der erste Automated Mobility Summit war ein grosser Erfolg und ein wichtiger Meilenstein für die Branche in Europa.» Christian Studer, CEO von Bright, ordnet den Anlass in die Agenturstrategie ein: «Es geht um die intelligente Verknüpfung von physischem Erlebnis, KI und einer klaren Content-Strategie.» (pd/cbe)