Weleda: Prinzessin unterstützt Lancierung einer neuen Hautpflegemarke

Museumspass

Stiftung vermeldet Rekordjahr bei den Besuchen

Die Anzahl der Besuche in Schweizer Museen mit dem Museumspass ist 2024 auf 1,4 Millionen Eintritte gestiegen. Das ist ein Plus von über sieben Prozent, wie die Stiftung Schweizer Museumspass am Montag mitteilte.