Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ist anhaltend hoch. Gemäss Studien und Erfahrungen aus Beratungsangeboten nehmen aber junge Männer seltener professionelle Unterstützung in Anspruch. Mit dem neuen multimedialen Podcast-Format «Bro Juventute» will die Stiftung Pro Juventute deshalb spezifisch junge Männer ansprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Bro Juventute» ist in Zusammenarbeit mit der Agentur Kingfluencers kreiert worden. Das Konzept: Host Ramin Yousofzai, Moderator und Schauspieler, spricht als «Bro» mit bekannten Persönlichkeiten aus Musik, Sport und Entertainment, wie dem Rapper EAZ, dem Influencer Taulant Gashnjani (bekannt als «T-Ronimo») oder dem Fussballer Elijah Okafor. Im Gespräch teilen die Gäste gemäss Mitteilung persönliche Geschichten von ihrem Werdegang sowie rund ums Thema Mental Health. Dabei kommen auch Erfahrungen mit Mobbing, Selbstzweifel oder gesellschaftliche Rollen- und Männlichkeitsbilder zur Sprache.

«Psychische Gesundheit ist gerade bei jungen Männern nach wie vor ein Tabuthema», begründet Ramin Yousofzai sein Engagement bei «Bro Juventute». In der Öffentlichkeit finden sich wenig bekannte männliche Persönlichkeiten, die offen darüber sprechen. Das kann dazu führen, dass gerade viele junge Männer das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind, die mit Stress, Sorgen und Problemen zu kämpfen haben.

Wie «Bro Juventute» zeigt, ist dem aber nicht so, heisst es weiter. So spricht Rapper EAZ in der ersten Folge, welche am Mittwoch veröffentlicht wurde, über Geldsorgen, Druck und Schattenseiten von Social Media. Die weiteren Folgen werden in zweiwöchigen Abständen veröffentlicht.

Ziel von «Bro Juventute» sei es, junge Menschen in ihrer Lebensrealität, sprich auf Social Media, abzuholen. Der Podcast wird deshalb als Audio- und Videoversion produziert und kann auf YouTube, Spotify sowie allen Audio-Plattformen abgespielt werden. Auf TikTok, YouTube Shorts und Instagram sind auf den Profilen von Pro Juventute, 147 und den Beteiligten Beiträge zu den Podcasts zu finden.

Verantwortlich bei Pro Juventute: Nil Grünes (Projekt- und Kampagnen-Managerin), Naomi Ross (Social Media Content Creator), Anja Meier (Mediensprecherin /PR); verantwortlich bei Kingfluencers: Anja Lapčević (Projektleiterin/Konzeption), Laura Währen (Kampagnen Management); verantwortlich für die Videoproduktion: Witwinkel. (pd/yk)