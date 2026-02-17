Die Zürcher Werbeagentur Drop8 betreut seit Ende 2025 die digitale Werbekampagne für CycleLab, eine Zürcher Velowerkstatt, die als erste der Schweiz einen volldigitalen Buchungs- und Abholservice anbietet. Kunden können Reparaturen online buchen, ihr Velo abholen lassen und es nach der Instandsetzung direkt nach Hause oder ins Büro liefern lassen.
Die Always-On-Kampagne läuft über das gesamte Jahr 2026 und setzt auf programmatische Ausspielung mit geografischem Fokus auf die Stadt Zürich. Ergänzt wird das Geo-Targeting durch eine Custom Audience, die Personen mit nachgewiesenem Interesse an Velonutzung und -pflege einschliesst. Zusätzlich werden Nutzerinnen und Nutzer, die die CycleLab-Website bereits besucht haben, via Retargeting erneut angesprochen.
Der Kampagnen-Mix umfasst Display-Werbung auf reichweitenstarken Publishern sowie Native Ads in News-Umfeldern, die auf die Generierung von Traffic auf der CycleLab-Landingpage ausgerichtet sind. Ziel ist es, Bekanntheit und Servicebuchungen parallel zu steigern.
Alexandra Niggeler, Head of Marketing bei CycleLab, erklärt den Ansatz: «Die zusätzliche Reichweite über Display Ads ermöglicht es uns, Zielgruppen zu erreichen, die wir über Meta und SEM nur begrenzt ansprechen. So steigern wir unsere Awareness und schaffen zusätzliche Performance-Impulse entlang der gesamten Customer Journey.»
Janis Hanig, Junior Programmatic Campaign Manager bei Drop8, beschreibt die Methodik: «Durch die präzise Zielgruppendefinition, das genaue Geo-Targeting und die kontinuierliche Optimierung schaffen wir es, Awareness und Performance wirkungsvoll zu verbinden.» (pd/nil)