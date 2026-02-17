17.02.2026

Programmatic-Kampagne für Velowerkstatt CycleLab

Die Werbeagentur Drop8 setzt für die Zürcher Velowerkstatt CycleLab auf eine programmatische Always-On-Kampagne. Mit Geo-Targeting, Custom Audiences und Retargeting soll die Bekanntheit des Startups in der Stadt Zürich gezielt gesteigert werden.
Die Zürcher Werbeagentur Drop8 betreut seit Ende 2025 die digitale Werbekampagne für CycleLab, eine Zürcher Velowerkstatt, die als erste der Schweiz einen volldigitalen Buchungs- und Abholservice anbietet. Kunden können Reparaturen online buchen, ihr Velo abholen lassen und es nach der Instandsetzung direkt nach Hause oder ins Büro liefern lassen.

Die Always-On-Kampagne läuft über das gesamte Jahr 2026 und setzt auf programmatische Ausspielung mit geografischem Fokus auf die Stadt Zürich. Ergänzt wird das Geo-Targeting durch eine Custom Audience, die Personen mit nachgewiesenem Interesse an Velonutzung und -pflege einschliesst. Zusätzlich werden Nutzerinnen und Nutzer, die die CycleLab-Website bereits besucht haben, via Retargeting erneut angesprochen.



Der Kampagnen-Mix umfasst Display-Werbung auf reichweitenstarken Publishern sowie Native Ads in News-Umfeldern, die auf die Generierung von Traffic auf der CycleLab-Landingpage ausgerichtet sind. Ziel ist es, Bekanntheit und Servicebuchungen parallel zu steigern.

Alexandra Niggeler, Head of Marketing bei CycleLab, erklärt den Ansatz: «Die zusätzliche Reichweite über Display Ads ermöglicht es uns, Zielgruppen zu erreichen, die wir über Meta und SEM nur begrenzt ansprechen. So steigern wir unsere Awareness und schaffen zusätzliche Performance-Impulse entlang der gesamten Customer Journey.»

Janis Hanig, Junior Programmatic Campaign Manager bei Drop8, beschreibt die Methodik: «Durch die präzise Zielgruppendefinition, das genaue Geo-Targeting und die kontinuierliche Optimierung schaffen wir es, Awareness und Performance wirkungsvoll zu verbinden.» (pd/nil)

