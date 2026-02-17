Publiziert am 17.02.2026

Die Zürcher Werbeagentur Drop8 betreut seit Ende 2025 die digitale Werbekampagne für CycleLab, eine Zürcher Velowerkstatt, die als erste der Schweiz einen volldigitalen Buchungs- und Abholservice anbietet. Kunden können Reparaturen online buchen, ihr Velo abholen lassen und es nach der Instandsetzung direkt nach Hause oder ins Büro liefern lassen.

Die Always-On-Kampagne läuft über das gesamte Jahr 2026 und setzt auf programmatische Ausspielung mit geografischem Fokus auf die Stadt Zürich. Ergänzt wird das Geo-Targeting durch eine Custom Audience, die Personen mit nachgewiesenem Interesse an Velonutzung und -pflege einschliesst. Zusätzlich werden Nutzerinnen und Nutzer, die die CycleLab-Website bereits besucht haben, via Retargeting erneut angesprochen.