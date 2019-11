Niemand mache mehr Action als die LiveCom-Community. Ob Publikumsveranstaltung, Konzert, Corporate Event oder temporäre Ausstellung: Hervorragende Live-Projekte wecken Emotionen und bleiben den Besuchenden noch lange in Erinnerung, heisst es in einer Mitteilung.

Um diese Projekte zu würdigen und ihnen eine entsprechende Plattform zu bieten, hat Expo Event – Swiss LiveCom Association den Xaver-Award ins Leben gerufen. Am 4. Juni 2020 ist es wieder so weit: Am Xaver-Award werden die Besten der Schweizer LiveCom-Branche ausgezeichnet. Dabei bestimmt eine internationale Fachjury, welche Projekte das Gütesiegel in Bronze, Silber oder gar Gold verdient haben. Zusätzlich hat die Öffentlichkeit via Online-Voting die Möglichkeit, ihrem Lieblingsprojekt zum Sieg in der Kategorie «Public Xaver» zu verhelfen.

Supplier, Agenturen, Messeveranstalter und Auftraggeber können ab sofort ihre LiveCom-Projekte, welche sie zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Januar 2020 realisiert haben, für den Xaver-Award anmelden. Alle Projekte, welche vor dem 31. Dezember 2019 angemeldet werden, profitieren zudem von einem Early-Bird-Rabatt. «Beim kommenden Xaver wird die Jury erstmalig einen Sonderpreis für eine nachhaltige Massnahme oder eigenständige Komponente im Rahmen eines Projektes vergeben», wird der Jury-Verantwortliche Frank Marreau in der Mitteilung zitiert.

Seit nunmehr fünf Jahren sitzt Matthias Kindler, Gründer Masterclass Event & Marketing, in der Xaver-Jury. 2020 wird seine letzte aktive Teilnahme als Jurypräsident sein. «Ich bin stolz, dass ich so lange Teil der Jury sein und den Xaver-Award wachsen sehen durfte», so Kindler. Ebenfalls zum letzten Mal aktiv dabei sein wird Frank Marreau. Für ihn werde ab Januar 2020 als Managing Director bei Expomobilia ein neues Kapitel beginnen. Er hat sich entschieden, sein Amt als Vorstandsmitglied von Expo Event sowie als Juryverantwortlicher abzugeben. Im Xaver-OK mit dabei ist neu Dine & Shine.

Die Preisverleihung findet am 4. Juni 2020 in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon statt, ebenso der Nachwuchs-Networking-Event «Xaver neXt». (pd/cbe)