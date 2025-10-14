Swiss: Prominenter Taufpate für ersten Airbus A350

Publiziert am 14.10.2025

Das Flugzeug mit dem Kennzeichen HB-IFA ist mit einer Sonderlackierung «Swiss Wanderlust» versehen, die Schweizer Orte und Kulturmotive darstellt. Swiss beschreibt dies als Hommage an die Schweiz und ihre Vielfalt.

Neuer Flieger «steht für Vielfalt»

«Wir widmen dieses Flugzeug mit seinem speziellen Design der gesamten Schweiz», wird Jens Fehlinger, CEO von Swiss, in einer Medienmitteilung zitiert. «Es steht für die Vielfalt, die uns als Land und als Airline ausmacht. Wir sind stolz darauf, mit diesem Flugzeug unsere Heimat in die Welt hinauszutragen.»

Am Dienstag hat Swiss den neuen Flieger auf den Namen «Lausanne» getauft. Mit dabei waren die beiden Taufpaten des Flugzeugs: Tennis-Star Stan Wawrinka, der in Lausanne geboren und aufgewachsen ist, und Aviatikfan Rayan Favre, der dem Aufruf von Swiss gefolgt war und sich als Götti beworben hat.

Neue Kabinenausstattung

Der A350 ist das erste Flugzeug in der Swiss-Flotte mit der neu gestalteten Kabineneinrichtung «Swiss Senses». Diese zeichnet sich durch Farbgebung in Bordeaux, Anthrazit und Beige sowie ein adaptives Lichtkonzept aus.

In der First Class verfügen die neuen Suiten über Türen, Garderoben und Esstische. Die Business Class bietet 45 Sitze mit Gangzugang, die sich zu 2,20 Meter langen Betten umwandeln lassen. Die Premium Economy umfasst 38 Sitze mit vergrössertem Sitzabstand. Auch die Economy Class wurde mit neuen ergonomischen Sitzen und HD-Bildschirmen ausgestattet.

Flottenmodernisierung und Nachhaltigkeit

Swiss investiert nach eigenen Angaben jährlich rund eine Milliarde Franken in ihre Zukunft. Bis 2031 sollen insgesamt zehn A350 die bisherige A340-Flotte ersetzen. Diese neuen Flugzeuge verbrauchen gemäss Swiss rund 25 Prozent weniger Treibstoff als ihre Vorgänger.

Der erste Passagierflug mit dem A350 ist für den 25. Oktober nach Palma de Mallorca geplant. Der erste Langstreckenflug nach Boston folgt am 20. November. (pd/nil)