ZFF: Publikum wählt das Festivalplakat

Publiziert am 30.03.2026

Bis zum 8. April 2026 kann online zwischen drei Finaldesigns gewählt werden. Das Siegerdesign wird am Anfang Mai bekanntgegeben, teilt das ZFF mit.

Die drei zur Auswahl stehenden Entwürfe stammen von Studierenden des Studiengangs Visual Communication an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Yunna Edens und Irini Karavouzis stellen das kollektive Kinoerlebnis und das Publikum ins Zentrum ihres Designs; Mimi Peneva und Nico Frei zerlegten das bestehende ZFF-Logo in Einzelteile und ergänzten es zu kubistischen Gesichtern; Joelina Ackermann und Shanah Pulgar verbinden Scheinwerferlicht und Kameralinse zu einem Motiv, das Bühne und Publikum gleichermassen adressiert.

Seit 2024 gestalten ZHdK-Studierende den jährlichen Festivalauftritt; die Zusammenarbeit zwischen ZFF und ZHdK besteht seit der ersten Festivalausgabe. (pd/nil)