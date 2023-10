Goldbach: Rabatte für Medienbrands und Publisher

Nach wie vor zählt der Black Friday zu den wichtigsten Verkaufsförderungsmassnahmen der Vorweihnachtszeit. Auch Goldbach geht bereits zum fünften Mal mit einer besonderen Aktion für werbetreibende Unternehmen an den Start – dieses Jahr auch mit speziellen Angeboten für KMU, wie es in der Mitteilung heisst. Auf der eigens erstellten Microsite präsentiert Goldbach zusammen mit den von ihr vermarkteten Medienbrands und Publishern in der Schweiz und in Österreich exklusive Angebote mit Rabatten von bis zu 85 Prozent.

Zur Auswahl stehen über 60 Media- und Werbedeals für TV, Audio, Print, Online sowie Content & Sponsoring, die jeweils an bestimmten Tagen während der Black Friday Week zur Buchung freigegeben werden. Die Deals können nach Mediengattung und Region selektiert oder auch spezifisch nach KMU-Angeboten gefiltert werden. Dabei handelt es sich um Deals, die mit ihrem preislichen Rahmen und dem regionalen Bezug speziell auf kleinere und mittlere Unternehmen zugeschnitten sind.

Dazu Thierry Furrer, Managing Director Goldbach Publishing AG: «Wir stellen ein zunehmendes Interesse an regionalen Werbelösungen fest. Unsere KMU-Angebote bestechen durch ihre Flexibilität und Einfachheit. Werbetreibende Kundinnen und Kunden können beispielsweise bereits vorhandene Anzeigenformate einsetzen und das mit attraktiven Laufzeiten.»

Die Goldbach Black Friday Week startet am Montag, 20. November 2023 um 8 Uhr und dauert bis Freitag, 24. November 2023. (pd/wid)