Die Prestige Media Group verstärkt den Standort Paris mit Raemil Tatis, der als Head of International Business Development tätig sein wird. Tatis verfügt über 13 Jahre Managementerfahrung im Luxuskonsumgüterbereich, dem Tourismus und in der Medienbranche. So arbeitete sie unter anderem bei Tiffany & Co in Los Angeles und war in verschiedenen publizistischen Projekten in der Dominikanischen Republik tätig.





In der Dominikanischen Republik hat die Prestige Media Group mit den Herausgebern des Magazins First Class einen passenden Kooperationspartner gefunden, um auf dem dortigen Markt aktiv werden zu können, wie es in einer Mitteilung heisst. Durch diese exklusive Kooperation werde eine eigene Länderausgabe des Prestige, dem publizistischen Lifestyleflaggschiff der Gruppe, in Kürze verfügbar sein. (pd/eh)