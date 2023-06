Emmi: Raffael Payer wird Marketingchef

Raffael Payer wird per 1. Oktober 2023 Chief Marketing Officer (CMO) von Emmi. In dieser Funktion wird er Mitglied der Konzernleitung. Er ist sei ausgewiesener Spezialist mit langjähriger, breiter und internationaler Erfahrung in Marketing- und Führungspositionen, heisst es in der Mitteilung. Zurzeit ist der 41-Jährige als Vice President of Restaurant, Retail & E-Commerce bei der zur Lindt & Sprüngli gehörenden Ghirardelli Chocolate Company in den USA tätig, wo er zuvor als Vice President of Marketing tätig war.

Von 2016 bis 2019 war Raffael Payer als Marketingleiter für Lindt & Sprüngli in Russland und hielt davor verschiedene Positionen in den Bereichen Marketing und Verkauf bei Mars Schweiz inne. Er verfügt über einen Masterabschluss in Strategie und internationalem Management der Universität St. Gallen (HSG).

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Raffael Payer eine dynamische und teamorientierte Persönlichkeit mit breiten Markt- und Marketingkenntnissen sowie internationaler Führungserfahrung für Emmi gewinnen konnten. Seine Wertvorstellungen, seine Führungsphilosophie und seine hohe Konsumentenorientierung passen ausgezeichnet zu uns. Mit seiner Leidenschaft für Menschen, Marken und Innovation wird Raffael zusammen mit unseren Teams zur weiteren Stärkung unserer Marken und Marktpositionen beitragen», wird Ricarda Demarmels, CEO der Emmi Gruppe, zitiert. «Es erfüllt mich mit Stolz, Teil der Emmi Gruppe zu werden, denn Emmi verbindet für mich wie keine andere Unternehmung die Werte Tradition und Innovation. Ich freue mich, mit Emmi's starken Marken und leidenschaftlichen Teams noch mehr Milch- und Genussmomente zu schaffen», so Raffael Payer, designierter CMO. (pd/wid)