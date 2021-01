APG|SGA: «Rail ePanel»-Angebot wird ausgebaut

Die SBB haben in den vergangenen Jahren mehrere zentrale Bahnhöfe modernisiert und umgebaut. Im Zuge dessen konnte die APG|SGA hier als exklusive Aussenwerbepartnerin neue «Rail ePanel»-Angebote realisieren und damit ihre digitale Wachstumsstrategie in der Schweiz fortsetzen. Dies schreibt das Aussenwerbeunternehmen in einer Mitteilung.

Erweitertes Angebot in Zürich

Im Bahnhof Zürich Enge sind fünf neue digitale Flächen an Premium-Standorten installiert. Sie erreichen Reisende und Pendler sowie Schüler der nahegelegenen Kantonsschule Enge. Der städtebaulich bedeutende Bahnhof wurde von der APG|SGA komplett digitalisiert.

Die drei neuen «Rail ePanels» im Bahnhof Zürich Altstetten befinden sich mitten in der modernisierten und dreifach verbreiterten Bahnhofsunterführung in einer «optimalen» Werbeumgebung. Rund um das Bahnhofsareal sind mehrere Überbauungen mit Wohn-und Arbeitsraum entstanden, weitere Grossbauprojekte (z.B. die multifunktionale Swiss Life Arena für Sport und Events) sind in der Umsetzung.

Umfassende Abdeckung im Tessin.

Das «Rail ePanel»-Netz deckt neu auch drei wichtige Städte im Tessin ab. Die Bahnhöfe Locarno und Bellinzona wurden mit insgesamt sechs zusätzlichen «Rail ePanels» ausgestattet. Somit werden die bestehenden 4ePanels im Bahnhof Lugano optimal ergänzt. Dies ermöglichte Werbetreibenden erstmals die umfassende Abdeckung mit «Rail ePanel» in der italienischen Schweiz, schreibt das Unternehmen weiter.

Das nationale digitale Angebot der APG|SGA ist programmatisch buchbar. Per 2021 bewirtschaftet und vermarktete die APG|SGA nach eigenen Angaben 361 «Rail ePanel» und insgesamt 1811 Screens. Weitere digitale Ausbauten in Schweizer Bahnhöfen und Städten sind in Planung. (pd/lom)