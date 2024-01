Zürcher Handelskammer: Raphaël Tschanz ist neuer Direktor

Raphaël Tschanz hat per Anfang Jahr die Direktion der Zürcher Handelskammer (ZHK) übernommen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der politischen Interessenvertretung. Er hatte verschiedene Führungsrollen an der Schnittstelle zwischen Privatwirtschaft und Politik inne. Von 2014 bis 2021 sass er für die FDP im Gemeinderat der Stadt Zürich. Seit Dezember 2022, war er stellvertretender Direktor der ZHK (persoenlich.com berichtete).

Der Standort Zürich steht vor grossen Herausforderungen, daher setzt Tschanz für 2024 drei Prioritäten für die ZHK: Erstens will er die kommunikativen Aktivitäten der ZHK verstärken. Dabei sollen Mitglieder vermehrt zu Wort kommen. Denn als Unternehmerinnen und Unternehmer verleihen sie der Wirtschaft eine glaubwürdige Stimme.

Zweitens soll die Mitgliederbasis des Verbands gestärkt, neue Unternehmen sollen von einer Mitgliedschaft überzeugt werden. Diese sind für die Weiterentwicklung der ZHK als wichtiger politischer Akteur von grosser Bedeutung. Und drittens will Tschanz den Austausch mit den kantonalen Behörden und der Politik intensivieren und dabei die Anliegen des Verbands in die wirtschaftspolitische Diskussion einbringen. (pd/spo)