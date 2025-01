Sorell: Rebranding als Boutique Style Hotelgruppe

Publiziert am 20.01.2025

Sorell richtet sich strategisch neu aus. Im Rahmen ihres neuen Marktauftritts möchte die Hotelgruppe gemäss einer Mitteilung die Einzigartigkeit jedes Hotels in den Mittelpunkt stellen, indem sie lokale Erlebnisse und Angebote betont. «Wir machen lokale Kultur durch Handwerk, Kulinarik und Events erlebbar», wird Nadja Lang, CEO der ZFV-Unternehmungen, in einer Medienmitteilung zitiert. Ziel des Rebranding sei es, die Positionierung im Segment der Boutique Hotels in der Schweiz zu stärken.

Teil des lebendigen Treibens einer Stadt

In Zusammenarbeit mit der Agentur MetaDesign wurde ein eigenständiges Design entwickelt. Der Punkt im Buchstaben «r» symbolisiert einen Orientierungspunkt und steht für die Leitidee, Teil des lebendigen Treibens einer Stadt oder Quartiers zu sein.

«Unsere neue Markenidentität verbindet jedes Hotel und Restaurant mit der gemeinsamen Vision von Sorell. Sorell selbst bleibt bewusst im Hintergrund und fungiert als verbindende Klammer, während die individuellen Hotels und Restaurants im Mittelpunkt stehen», sagt Nicole Thurnherr, stellvertretende COO von Sorell. Alle Hotels bauen auf der gemeinsamen visuellen und verbalen Markenplattform Sorell auf, erhalten aber eine individuelle Farbwelt.



Die Illustrationen des Schweizer Künstlers Benjamin Hermann dienen als Keyvisuals der neuen Marke. Die Motive verbinden architektonische und atmosphärische Elemente der jeweiligen Standorte.

Die Agentur Liip realisierte die neue Sorell-Website, welche die Markenvision digital erlebbar macht. Die Website soll Gästen eine zentrale Plattform für die «Sorell Experience» anbieten: Aufenthalte lassen sich durch individualisierte Erlebnisse wie Kulturangebote oder kulinarische Events flexibel gestalten und online buchen. (pd/awe)