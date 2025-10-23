Publiziert am 23.10.2025

Die Wemf AG für Werbemedienforschung meldet für ihre Mach Strategy die höchsten Nutzungszahlen seit Bestehen der Studie. Im September 2025 griffen Schweizer Mediaagenturen über 8000 Mal auf das Datenportal «Next>Level» zu, gemessen als gleitende Jahressumme. Die Zugriffe stiegen in den letzten vier Jahren kontinuierlich an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Wemf hat die Studie um Gaming und Point of Sale erweitert. Zusätzlich wurden weitere Messenger-Services, Social-Media-Plattformen, ein Streaming-Netzwerk und zusätzliche Podcast-Genres integriert. Die Mach Strategy umfasst damit 15 Mediengattungen.







Die Studie verknüpft soziodemografische Informationen und Konsumdaten mit Mediennutzungsdaten. (pd/cbe)