Dass mit der Pensionierung die Arbeit noch nicht zu Ende sein muss, habe Rent a Rentner bereits 2009 mit der Plattform Rent a Rentner ins Spiel gebracht. In den Jahren danach folgten die Datingplattform Date a Rentner und im 2018 die weltweit erste Rentner-Finder-App, die wie Uber funktioniert, aber das einfache Suchen von arbeitswilligen Rentnerinnen und Rentner zulasse, heisst es in einer Mitteilung.

Jetzt sei die Organisation für einen internationalen Silver-Eco-Award nominiert worden, die am 13. Juni 2019 in Tokio verliehen werden. Silver-Eco zeichne jedes Jahr innovative Organisationen aus, die sich im Golden- oder eben Silver-Age-Markt engagieren. Zusammen mit 44 mitnominierten kämpfe Rent a Rentner in Tokio als einzige Schweizer Organisation für eine Trophäe. (pd/log)