CH Media Entertainment: Reny Colaço wird Head of Sales REM

Publiziert am 11.07.2025

CH Media hat einen Personalwechsel in der Verkaufsleitung bekannt gegeben. Reinaldo Colaço übernimmt per 1. August die Position als Head of Sales im Bereich Regionale Elektronische Medien (REM) von Andreas Triet. CH Media bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen von peroenlich.com.

Andreas Triet verlasse CH Media auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen im digitalen Bereich zu widmen. Der Zeitpunkt seines Ausscheidens wurde nicht näher spezifiziert.

Colaço kehrt nach einer Zwischenstation beim Digitalvermarkter Capture Media (heute Ctpr) zu CH Media zurück. Zuvor war er bereits fünf Jahre in derselben Funktion bei dem Medienunternehmen tätig gewesen (persoenlich.com berichtete).

CH Media begründet die Personalentscheidung mit Colaços «langjähriger Erfahrung», seinem «tiefen Verständnis für den Werbemarkt» und seiner «hohen Kundenorientierung». Er solle den Bereich gemeinsam mit dem Team «weiterentwickeln und zukunftsgerichtet ausrichten», heisst es. (cbe)