Publiziert am 30.01.2026

Die Mediaagentur hat fünf Vollzeitstellen gestrichen. Der Abbau betrifft alle Bereiche. CEO Christoph Bürge hat eine Information von persoenlich.com bestätigt. Gleichzeitig betont er, dass drei neue Stellen geschaffen werden – vornehmlich in der Beratung, dem Planning und Handling von Kampagnen.

Unter dem Strich geht es um einen Abbau von zwei Stellen. Nach dieser Veränderung würden laut Bürge 38 Vollzeitstellen bei Mediaschneider verbleiben.

«Mit dieser organisatorischen Anpassung reagiert Mediaschneider auf Veränderungen im Markt sowie auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Auftraggeber», erklärt Bürge weiter. «Während einige von ihnen die Mediaplanung zunehmend inhouse automatisieren möchten, verlangen andere ganzheitliche Mediastrategien mit noch individuelleren Konzepten sowie ausgewiesener Fachkompetenz in allen Disziplinen.»

Christoph Bürge ist seit dem 1. Dezember als CEO von Mediaschneider tätig. Er hatte die operative Führung von Moritz Schneider, dem Sohn des Firmengründers, übernommen (persoenlich.com berichtete). Bereits im Oktober 2024 hatte sich das Unternehmen reorganisiert. (spo)