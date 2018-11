WIR-Bank: Reto Brotschi übernimmt Leitung Marketing

Reto Brotschi stösst auf Anfang Dezember zur WIR-Bank und übernimmt die Leitung des Marketings. Markus Wegenstein, der während vieler Jahre das Marketing leitete, tritt 2019 in den Ruhestand. Brotschi wird in seiner neuen Funktion künftig an Claudio Gisler, Leiter Marketing und Produkte, rapportieren, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Brotschi war zuletzt seit 2009 für das Dialogmarketing bei der Post verantwortlich. «Vor dem Hintergrund sinkender Kundenloyalität, kritischer Medienberichterstattung, niedriger Zinsen und der Digitalisierung erwartet mich eine sehr kompetitive Branche, die für hohen Innovationsdruck sorgt», wird der 41-Jährige in der Mitteilung zitiert. Das sei ein attraktives Umfeld, das ihn als Marketer begeisterte.

Der zweifache Familienvater bringt sechzehn Jahre nationale und internationale Erfahrung im Marketing und in der Kommunikation mit – sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Ihn sporne es an, mit einem motivierten und erfolgsorientierten Marketingteam die Markenpositionierung der WIR-Bank weiter zu stärken, das Kerngeschäft zu unterstützen und Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen, so Brotschi. (pd/as)