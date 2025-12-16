Publiziert am 16.12.2025

Comparis-Gründer Richard Eisler hat 100 Prozent der Aktien der Decisis Holding AG übernommen. Der Mitbegründer und langjährige Aktionär Johann Burkhard hat seinen Anteil im Zuge der bevorstehenden Pensionierung verkauft, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Decisis Holding, zu der die Comparis-Gruppe gehört, bleibt weiter in Privatbesitz. Es sind keine Unternehmen oder der Staat an Comparis beteiligt. Eisler ist Gründer und Verwaltungsratspräsident des 1996 gegründeten Unternehmens.

Johann Burkhard war seit 1999 als CIO, Verwaltungsrat, später als Berater und langjähriger Aktionär für die Entwicklung der Gruppe tätig. «Comparis hilft Konsumentinnen und Konsumenten, fairere und bessere Entscheidungen zu treffen – dieses Ziel mitgestaltet zu haben, war mir eine Freude», lässt sich Burkhard zitieren.

Die Website comparis.ch verzeichnet laut eigenen Angaben über 80 Millionen Besuche im Jahr und vergleicht Tarife von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern. (pd/cbe)