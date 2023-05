Todesfall: Richard Kühn ist tot

Wie soeben bekannt wurde, ist der ehemalige Marketingprofessor und Marketingexperte Richard Kühn im April 2023 im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Belfaux verstorben. Kühn gehörte zu den führenden Marketingexperten der Schweiz. Der Verstorbene studierte Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Bonn und Bern, 1967 promovierte zum Dr. rer. pol. an der Universität Bern. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Arizona State University/USA (1967/68), habilierte Kühn in Betriebswirtschaftslehre (1977) an der Universität Bern bei Prof. Dr. Walter Müller, Institut für Betriebswirtschaftslehre.

Nach seiner Tätigkeit als Assistent und Oberassistent am Betriebswirtschaftlichen Institut der Universität Bern, war Kühn Chefredaktor einer Werbefachzeitschrift sowie neun Jahren Inhaber und Geschäftsführer einer Unternehmensberatungsfirma.

Von 1979 bis 1987 war er ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Freiburg/CH, von 1987 bis 2004 ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Marketing und Unternehmungsführung der Universität Bern (1987-2004) sowie Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 2004 wurde Kühn 2004 emeritiert.

Kühn war unter anderem Mitglied des Vorstandes der Schweizer Gesellschaft für Marketing; Direktor des Marketingleiterkurses GfM-IMB; Präsident der Stiftung für Marketing in der Unternehmensführung der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing (GfM-Marketingpreis). Kühn war Mitautor des Standartwerkes «Marketing – Analyse und Strategie» sowie Autor von Fachartikeln in den Bereichen Marketing und Unternehmensführung. (ma)