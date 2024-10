Swiss-Ski: Ricola steigt als Silver Partner ein

Publiziert am 23.10.2024

Ab der Skisaison 2024/25 wird Ricola als Silver Partner Alpine bei allen alpinen Ski-Athleten mit dem Firmenlogo auf der Skijacke präsent sein. Die Vereinbarung wurde von Thomas P. Meier, Group CEO von Ricola, und Diego Züger, Co-CEO von Swiss-Ski, auf dem Uetliberg unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Partnerschaft umfasse auch eine physische Präsenz an den Weltcup-Rennen in Adelboden, Wengen und Crans-Montana.

Zudem unterstützt Ricola ein eigenes Nachwuchsteam, das #TeamRicola. Neben dem Speed-Spezialisten Niels Hintermann gehören dem Team die Nachwuchsfahrer Laura Huber (C-Kader), Isabella Pedrazzi (B-Kader) und Eric Wyler (B-Kader) an. Die Athleten werden mit gelben Ricola-Helmen an den Start gehen.

Der Bonbonhersteller aus Laufen baut damit sein bisheriges Engagement im Skisport aus, nachdem das Unternehmen bereits in den vergangenen zwei Jahren den Skifahrer Niels Hintermann gesponsert hatte, wie es weiter heisst. (pd/cbe)