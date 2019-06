Bauknecht: Riesen-Teddy überrascht Pendler

Bauknecht feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird am Mittwoch, 12. Juni 2019, am Hauptbahnhof in Zürich ein Riesenteddy aufgebaut. Der Teddybär sei das Key Visual der 100-Jahre-Kampagne und unterstreiche die emotionale Botschaft «Du kümmerst dich um die Dinge, die du liebst. Wir auch – seit über 100 Jahren», heisst es in der Mitteilung dazu. Der 4,5 Meter grosse Plüsch-Riese wird von 9 bis 19 Uhr für Pendler, Eltern oder Kinder zu sehen sein. Alle Besucher würden ein kleines Geschenk erhalten. Für die ersten 100 Kinder warte ausserdem eine flauschige Überraschung.





Bauknecht startet gleichzeitig eine Social-Media-Aktion und ruft alle Leute auf, ihren persönlichen Teddybär- Moment zu teilen. Es kann auf Facebook oder Instagram unter #bauknechtteddy mitgemacht werden. Die besten Schnappschüsse gewinnen einen Zoobesuch für die ganze Familie oder mit Freunden. (pd/wid)