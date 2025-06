Spinas Civil Voices

Riesenbuch auf Schweizer Tour

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe startet eine Sensibilisierungskampagne mit begehbarem Riesenbuch.

So will die Schweizerische Flüchtlingshilfe der Verhärtung in der öffentlichen Debatte rund um Asyl und Geflüchtete entgegentreten. (Bild: zVg)