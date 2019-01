Plan.Net Suisse: Riesige Stuben in Schweizer Bahnhöfen

In einem übergrossen, von Huawei temporär installierten Wohnzimmer können Reisende und Passanten ihre Smartphones aufladen und die neuen Features des Huawei Mate 20 Pro entdecken. Nach der erfolgreichen Premiere in Genf und Bern macht die Huwaei-Wohnzimmer-Powerstation seit Dienstag und noch bis Freitag im Hauptbahnhof Zürich Halt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Plan.Net Suisse hat gemeinsam mit Promotion-Tool den überdimensionalen Promotionstand – eine Powerstation in Form eines Wohnzimmers – für das neue Huawei Mate 20 Pro entwickelt und umgesetzt. Hauptziel sei, Passanten und Reisende auf die spannenden Features des neuen Smartphones aufmerksam und diese spür- und erlebbar zu machen.

Speziell für diese Promotionaktion hat Plan.Net Suisse unter dem Hashtag #Huawei_Powerstation einen Foto-Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem pro Stadt ein Huawei Mate 20 Pro zu gewinnen ist. Unter allen Teilnehmern wird zusätzlich ein Hauptpreis verlost, eine individuell zu gestaltende Reise innerhalb der Schweiz, auf der man – passend zur Promotionaktion – seine eigenen Batterien aufladen kann.

«Wir waren überzeugt, dass dieser überdimensionale Stand einige Beachtung finden würde. Aber mit einem so grossen Ansturm haben wir wirklich nicht gerechnet», wird Markus Bühlmann, Marketing Director of Consumer Business der Huawei Technologies Switzerland, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Huawei Technologies Switzerland: Markus Bühlmann (Marketing Director of Consumer Business); verantwortlich bei Plan.Net Suisse: Philipp Sauber (Geschäftsführer), Micha Seger (Creative Director), Holger Schicke (Beratung und Strategie), Nadine Eggler (Beratung und Projektleitung), Alexandre Gaeng (Art Direction), Dario Pucci (Art Direction) und Oliver Glitz (Text); verantwortlich bei Promotion-Tool: Patrick Kitschmann (Projektmanagement), Christian Wolfer (Projektmanagement), Tamara Schär (Produktion). (pd/cbe)