Electrolux: Riesige Waschmaschine geht auf Tournee

Publiziert am 12.05.2025

Im Innern der begehbaren Waschmaschine zeigt Electrolux neue Produkte und Technologien, wie das Unternehmen mitteilet. So gibt es etwa eine Demonstration der sogenannten Pro Steam-Technologie zu sehen. Damit können Kleider in 20 Minuten mit Wasserdampf aufgefrischt und Gerüche entfernt werden. «Mit Roadshow wollen wir die Konsumenten direkt erreichen und mit ihnen in Kontakt treten. Unsere innovativen Technologien lassen sich am besten vor Ort durch ein interaktives Erlebnis demonstrieren, das auch Spass macht», wird Roland Bienz, Marketing Director Electrolux Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert..

An einem Glücksrad in der begehbaren Waschmaschinen können Besuchende Preise im Gesamtwert von über 100‘000 Franken gewinnen, darunter ein Meet & Greet mit Electrolux-Markenbotschafter Marco Odermatt

Mit der Roadshow der Haushaltgerätehersteller an die Werbekampagne Marco Odermatt an, mit der die Marke Electrolux und ihre Wäschepflege-Geräte während den letzten Monaten im Rampenlicht standen. (pd/nil)