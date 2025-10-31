Livesystems: Ringier liefert News ab Januar

Publiziert am 31.10.2025

Livesystems arbeitet ab dem 1. Januar mit Ringier Medien Schweiz als neuem nationalen News-Partner zusammen, teilt der Anbieter digitaler Aussenwerbung mit. Die Inhalte von Blick sowie von Magazin- und Zeitschriftentiteln wie Beobachter, Bilanz, Handelszeitung, cash.ch, Tele, Schweizer Illustrierte, Landliebe und Glückspost werden künftig auf über 13'000 digitalen Bildschirmen im öffentlichen Raum ausgespielt. Im französischsprachigen Raum kommen L'Illustré und PME hinzu. Die Inhalte erscheinen in drei Landessprachen an Standorten wie Bussen, Tankstellen und Einkaufsorten.

Ladina Heimgartner, CEO von Ringier Medien Schweiz, begründet die Zusammenarbeit mit der thematischen Breite des Portfolios, das von News und Sport über Wirtschaft bis zu Lifestyle und Gesellschaft reicht. Adriano Beti, CEO von Livesystems, hebt die Kombination aus Echtzeit-News und reichweitenstarken Inhalten hervor. Beide Unternehmen verfolgen das Ziel, Qualität und Innovationskraft des Angebots zu steigern.

Die bisherige Partnerschaft mit Nau.ch endet zum 31. Dezember. Nau.ch war seit der Gründung der Newsplattform auf den Livesystems-Bildschirmen präsent – zunächst als Teil desselben Unternehmens, seit 2021 als externer Content-Partner. Gegenüber persoenlich.com zeigte sich Nau.ch über das Ende der Partnerschaft wenig überrascht. «Seit der Übernahme durch die Post hat sich die Zusammenarbeit erwartungsgemäss verändert, was auch unser kommerzielles Interesse an der Partnerschaft reduziert hat», schrieb die Medienstelle im August.

Kooperationen von Livesystems mit regionalen News-Partnern bleiben hingegen bestehen, um lokale Themen aus allen Landesteilen der Schweiz weiterhin abzudecken. (pd/spo)