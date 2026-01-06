Publiziert am 06.01.2026

Für Werbetreibende erschliesst die Partnerschaft ein reichweitenstarkes Premium-Umfeld mit einer jungen, digitalaffinen Zielgruppe, heisst es in einer Medienmitteilung.



«Genau das, was der Werbemarkt sucht»

Gemäss Thomas Passen, Managing Director von Ringier Advertising, ergänzt Yallo TV das Portfolio perfekt. Die Streaming-Plattform sei «genau das, was der Werbemarkt im Bewegtbild-Bereich sucht», so Passen.



Die Plattform ermöglicht datenbasiertes Targeting und zeichnet sich durch hohe Zuschauertreue aus. Besonders attraktiv sind die Werbemöglichkeiten im Jahr 2026 mit Grossanlässen wie den Olympischen Winterspielen sowie der Eishockey- und Fussball-Weltmeisterschaft.



Position im Werbemarkt weiter ausbauen

Stefan Fuchs, Chief Consumer Officer – Flanker Brands von Sunrise, sieht in Ringier Advertising einen Partner, der «unsere Position im Werbemarkt weiter ausbaut». Die Zusammenarbeit zielt auf nachhaltiges Wachstum und ermöglicht es Unternehmen, ihre Zielgruppen auf allen relevanten Bildschirmen zu erreichen.

Yallo TV bietet über 280 TV-Sender an und erreicht monatlich bis zu 150'000 aktive User geräteübergreifend auf Computer, Tablet, Mobile und Connected TV. (pd/nil)