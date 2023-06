SRF: Rita Meyer übernimmt Leitung Verkauf Sponsoring

Rita Meyer sei ausgewiesene Verkaufsleiterin und könne auf über 20 Jahre in der Medienvermarktung zurückblicken, schreibt SRF auf seiner Website. So war die 52-Jährige unter anderem Verkaufsleiterin bei Radio 24 und leitete den Werbemarkt bei der Swiss Regiomedia AG. In ihrer letzten Position war sie Head of Sales der Blick-Gruppe bei Ringier Advertising.

Durch ihre Leitungsfunktionen in verschiedenen Schweizer Medienunternehmen kennt Rita Meyer die Herausforderungen des sich stark wandelnden Medienmarktes und die Ansprüche an eine erfolgreiche Vermarktung.



Verantwortung für alle Sponsoring-Angebote

In ihrer neuen Funktion als Leiterin Verkauf Sponsoring bei SRF verantwortet Rita Meyer sowohl den Verkauf aller Sponsoring-Angebote von SRF, RTS, RSI und RTR im Deutschschweizer Werbemarkt, als auch die nationale Koordination der Verkaufsteams in den drei Landesteilen.

Meyer übernimmt ihre Aufgaben per 1. Juli 2023 von Bernhard Christen. Dieser hat sich entschieden, SRF Ende August 2023 zu verlassen und eine neue Herausforderung als Direktor Region Solothurn Tourismus anzunehmen. (pd/nil)