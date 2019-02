Swiss Regiomedia: Rita Meyer wird Verkaufsleiterin National

Rita Meyer übernimmt per 1. März 2019 die Leitung des nationalen Verkaufs der Titel der Swiss Regiomedia, wie es in einer Mitteilung heisst. Swiss Regiomedia verfügt über zwölf Standorte in der Deutschschweiz mit insgesamt 25 Titeln. Ergänzend zu den regionalen Verkaufsteams übernimmt Meyer die Betreuung der überregional werbetreibenden Kunden und Agenturen. Sie wird ihren Arbeitsplatz am Zürcher Standort der Swiss Regiomedia haben.

«Mit Rita Meyer haben wir eine erfahrene Verkaufspersönlichkeit mit einem grossen Netzwerk in der Branche für uns gewinnen können, die zusammen mit den regionalen Verkaufsteams an den Standorten den nationalen Markt in der Deutschschweiz wieder adäquat bearbeiten kann», wird Martina Barth, Geschäftsführerin Swiss Regiomedia, zitiert.

Meyer wechselt von der Stadt Zürich, wo sie 2018 als Leiterin Administration und Mitglied des Kaders zweier städtischer Pflegezentren unter anderem für die Sicherstellung sämtlicher Finanzabläufe und das Marketing verantwortlich war, zur Swiss Regiomedia. Bis Ende 2017 war sie als Verkaufsleiterin Mitglied der Geschäftsleitung bei Radio 24 (persoenlich.com berichtete).

Davor war Meyer bis 2014 Geschäftsführerin bei tilllate.com. Von 2000 bis 2011 war sie unter anderem für die Belcom (Radio 24, Tele 24, TeleZüri) und für Radio 1 tätig. Meyer verfügt über einen Abschluss als Verkaufskoordinatorin mit eidgenössischem Fachausweis und ist Eidg. Dipl. Verkaufsleiterin. (pd/cbe)