Die Antwort: «Ritterschlag» für Rent a Rentner

Rent a Rentner ist der Gewinner der diesjährigen SilverEco & Aging Well International Awards in Tokio. Dies schreibt die Agentur Die Antwort in einer Mitteilung. Am Freitag, 14. Juni, sei den Gründern der Rentner-Plattform der Award vor Ort verliehen worden.

Rent a Rentner erntet damit weltweite Anerkennung. Der Award SilverEco & Aging Well in Tokio zeichnet jeweils bahnbrechende Leistungen im Silver oder Golden Ager-Bereich aus. Für den Award seien die besten 45 Organisationen weltweit mit ihren Services und Plattformen nominiert worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für Rent a Rentner – als einziges Unternehmen aus der Schweiz nominiert – stelle der Sieg einen «Ritterschlag» dar und mache die Geschäftsidee mit den Plattformen zum «Weltmeister». (pd/lom)