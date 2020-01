Talentsoft: Robert Tadic leitet Verkauf in der Schweiz

Talentsoft, ein europäischer Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich HR- und Talentmanagement, ernennt Robert Tadic zum Senior Sales Executive für den Schweizer Markt. In seiner Position ist er für die Betreuung von Bestandskunden und die Neukundengewinnung in der Region verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Tadic wechselt von einem internationalen Automotive-Dienstleister. Als Head of HR fokussierte er sich dort auf die HR-Transformation und Digitalisierung des Unternehmens sowie auf die Optimierung der Organisationsstruktur. Zuvor war der 45-jährige Schweizer rund 23 Jahre in verschiedenen Positionen bei IBM Switzerland tätig – mit kurzem Zwischenstopp bei IBM Ireland.

«Mein persönliches Ziel bei Talentsoft ist es, möglichst vielen HR-Abteilungen und Firmen bei der bevorstehenden HR-Transformation zu helfen und sie mit meiner langjährigen Erfahrung in diesem komplexen Prozess tatkräftig zu unterstützen. Ich freue mich, auf alles, was kommt», wird Tadic zitiert. (pd/wid)