Wirmachendruck.ch: Rockstar Gölä wird Markenbotschafter

Mit dem Sänger und Rockmusiker Marco Pfeuti – besser bekannt unter seinem Künstlernamen «Gölä» – bekommt die Online-Druckerei wirmachendruck.ch einen prominenten Markenbotschafter an ihre Seite. Gölä «rockt» künftig die Marke wirmachendruck.ch, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Gölä gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Schweiz. Songs wie «Schwan», «Uf u dervo» und «Keini Träne meh» sind bereits einheimisches Volksliedgut. Das war nicht immer so. Durch seine «bodenständige Ehrlichkeit» sei der Mundartmusiker für die einen zur Reizfigur geworden, für die anderen aber zu einem Menschen, der ihnen «aus dem Herzen singe wie kein anderer», begründet die Druckerei aus Neuhausen am Rheinfall ihren Entscheid. «Wir freuen uns sehr, mit einem so prominenten Schweizer Rockmusiker als Markenbotschafter zusammenarbeiten zu dürfen und uns künftig gegenseitig zu inspirieren», lässt sich Mitgründer, Samuel Voetter, in der Mitteilung zitieren.

Auftritt vor 80'000 Zuschauern

Als exklusiver Markenbotschafter wird Gölä das Gesicht des Unternehmens sein – etwa auf Messen, beim Internetauftritt, in Social-Media-Kanälen oder bei Kundenveranstaltungen. Kundinnen und Kunden der Druckerei dürfen sich auf Autogrammstunden und Spezial-Events freuen. Zuvor hat Gölä noch anderes zu tun: An diesem Wochenende bestreitet er mit seinem Kumpel Trauffer vor rund 80 000 Zuschauern im ausverkauften Zürcher Letzigrund zwei Konzerte – wohl Schweizer Rekord. (pd/ma)