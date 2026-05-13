Der Stiftungsrat der Mediapulse Stiftung für Medienforschung hat SRF-Direktor Roger Elsener in den Verwaltungsrat der Mediapulse AG gewählt. Er folgt auf Nathalie Wappler, die das Gremium verlässt, teilt Mediapulse am Mittwoch mit.
Die Wahl erfolgte am 30. April. Elsener war bereits Mitglied des Stiftungsrats der Mediapulse AG und ist damit mit den Strukturen der Schweizer Medienforschung vertraut.
Roger Elsener ist seit Anfang Mai Direktor des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Zuvor war er CEO des Streaming-Anbieters Zattoo. Mediapulse ist die unabhängige Forschungsorganisation, die in der Schweiz die Nutzungsdaten für Radio und Fernsehen erhebt und auswertet. (pd/spo)