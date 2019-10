Jura: Roger Federer «frisch zrugg dihei»

Ein ganz spezielles Geschenk hat der Solothurner Kaffeevollautomaten-Hersteller Jura seinem langjährigen Markenbotschafter Roger Federer gemacht: Ein lebensechtes 3D-Ebenbild.

Selbst namhaften Wachsfigurenkabinetten war es bislang nicht vergönnt, den erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten in 3D duplizieren zu dürfen. Alle diesbezüglichen Anfragen stiessen auf Ablehnung. Wie es Jura gleichwohl gelungen ist, Federer von einem Abbild in 3D zu überzeugen? «Für Roger war immer klar, dass das erste lebensechte Ebenbild von ihm nur in der Schweiz – seinem Stolz, seiner Heimat – ausgestellt werden soll. Darum hat es unsererseits gar nicht so viel gebraucht, um ihn davon zu überzeugen», lässt sich Jura-Chef Emanuel Probst in einer Mitteilung zitieren.

Die 3D-Figur von Roger Federer ist neu Teil des Roger Federer Walk of Fame und ist ab Montag, 21. Oktober 2019 in der Jura World of Coffee in Niederbuchsiten öffentlich zugänglich, heisst es weiter. Sogar ein Erinnerungsfoto mit «King Roger» sei möglich.





Weitere fünf Jahre Markenbotschafter von Jura

Gleichzeitig hat Jura die neue Werbekampagen mit Roger Federer präsentiert. Darin klingelt der Tennis-Star bei seinen Nachbarn, um einen Tasse Kaffeebohnen auszuleihen. Zudem verkündet das Unternehmen, dass der Vertrag mit Roger Federer, der seit 13 Jahren besteht, um weitere fünf Jahre verlängert wird.

«Roger Federer wie Jura verkörpern Werte wie Schweizer Qualität, harte Arbeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Eleganz und das Streben nach Perfektion», kommentiert ein zufriedener Jura-Chef Emanuel Probst die Vertragsverlängerung. Diese gemeinsamen Werte seien die Basis einer langjährig erfolgreichen Partnerschaft. (pd/wid)