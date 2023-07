Nexoya: Roger Gatti wird neuer Head of Product

Roger Gatti wird Head of Product bei Nexoya. Mit dem Produktmanagement-Experten gewinnt das Start-up laut einer Mitteilung zusätzliche Expertise in den Bereichen SaaS-Plattformen, Produktstrategie, Skalierung und internationale Expansion.

Gatti habe sich bereits einen Namen gemacht: als Chief Product Officer von 1plusX beim Aufbau der KI-basierten Data-Management-Plattform, in Produktmanagement-Positionen beim Schweizer Finanztechnologie-Anbieter Crealogix sowie bei Google und Swisscom. Mit seiner Kompetenz und Erfahrung werde er gemeinsam mit den Nexoya-Gründern Manuel Dietrich und Marco Hochstrasser die KI-basierte SaaS-Plattform für die Optimierung von digitalen Multi-Channel-Marketingkampagnen «nexoya Marketing Analytics» weiterentwickeln und die Internationalisierung des Start-ups vorantreiben. Aktuell ist Nexoya mit einer AG am Hauptsitz in der Schweiz und mit einer GmbH in Deutschland vertreten. Die Expansion nach Grossbritannien und in die USA ist geplant.

«Nexoya ist ausgezeichnet positioniert, um erfolgreich expandieren zu können», wird Roger Gatti in der Mitteilung zitiert. «Der Zeitpunkt dafür ist ideal, da kaum noch jemand an dem Potenzial und an der Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz zweifelt. Entscheider im Marketing erwarten heute intelligente Lösungen, die ihnen mehr Flexibilität beim Kampagnenmanagement, Transparenz und die Möglichkeit bieten, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Das Produkt von Nexoya liegt somit voll im Trend.»

Gattis Expertise liegt laut Communiqué im Management und der Strategieentwicklung von SaaS-Produkten für Branchen wie E-Commerce, Fintech und Martech. Besonders wertvoll für Nexoya seien Gattis fundierten Kenntnisse in der strategischen Produktentwicklung, in der AdTech und Marketing-Technologie und im Aufbau von SaaS-Plattformen, seine Erfahrung im Management von skalierenden und datengetriebenen Produkten und solchen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sowie im Rollout dieser Produkte in verschiedene Märkte. Ein weiteres Plus sei sein technischer Background, der auf einem Master Computer Science der ETH Zürich basiere. (pd/cbe)