Roger Stämpfli, Executive Creative Director und Managing Partner von Aroma, ist am Freitag in Berlin mit dem Award «Best Visual Marketing 2019» geehrt worden – dies «als erster Schweizer Gestalter», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Preisverleihung fand anlässlich der 44. Internationalen Fachtagung für Visual Maketing & Retail Design statt.

Gewürdigt werden jährlich die besten Gestalter für visuelles Marketing, deren Gestaltungen als Markierungspunkte in der zukunftsweisenden Inszenierung am POS für die Branche des visuellen Marketings, die Belange der Unternehmen sowie Öffentlichkeit und Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind. Die Auszeichnung wird vom Europäischen Verband Visuelles MarketingMerchandising VMM und Vertretern der Fachpresse verliehen. (pd/cbe)