Audienzz: Roland Rothenbühler wird Leiter Programmatic

Publiziert am 27.05.2026

Das Schweizer Digital-Vermarktungsunternehmen der NZZ Audienzz baut seine Programmatic-Kompetenz aus: Per 1. Juni übernimmt Roland Rothenbühler die neu geschaffene Position des Head of Programmatic – mit Verantwortung für die Märkte Schweiz und Österreich, heisst es in einer Mitteilung.

Roland Rothenbühler kommt von der TX Group, wo er in den vergangenen sieben Jahren leitende Funktionen im Programmatic Advertising innehatte. Zuletzt war er bei Goldbach tätig, wo er die programmatische Vermarktung des Inventars von 20 Minuten, Goldbach Publishing und des Goldbach Audience Netzwerks verantwortete. Zuvor arbeitete er bei TX Markets Advertising sowie in früheren Stationen bei Scout24 Schweiz und Omnimedia.

Bei Audienzz wird Rothenbühler die programmatischen Aktivitäten der verschiedenen Unternehmenseinheiten weiterentwickeln. Im Fokus stehen dabei Performancesteigerungen, neue Monetarisierungsansätze sowie eine engere Zusammenarbeit mit Publishern und Werbekunden in beiden Märkten. (pd/spo)