Dreifive: Rolf Orth baut Deutschlandgeschäft aus

Rolf Orth wird mit Start ins neue Jahr Geschäftsführer und Gesellschafter der neu gegründeten Dreifive Digital Marketing in München. «Die neue Herausforderung bei Dreifive reizt mich ausserordentlich», wird Orth in einer Mitteilung zitiert. «Ich freue mich, mit einem sehr kundenzentrierten internationalen Team an unseren vier Standorten in München, Zürich, Wien und Konstanz die Position von Dreifive als eine der führenden Digital-Marketing- und Social-Media-Agenturen im DACH-Raum weiter auszubauen und unsere Kunden mit unseren Dienstleistungen noch erfolgreicher zu machen.»

«Wir sind überaus glücklich, eine so unternehmerische, exzellent vernetzte und kundenzentrierte Persönlichkeit für die Geschäftsführung von Dreifive gewonnen zu haben», wird Dreifive-Verwaltungsratspräsident Martin Radelfinger zitiert. «Als ausgewiesener Digital-Marketing- und Omnichannel-Experte vereint Rolf Orth das Beste aus der digitalen und analogen Welt.»

Orth verfügt laut Mitteilung über eine langjährige, internationale Expertise in den Bereichen Digital Marketing, Social Media, E-Commerce, Omnichannel, Marktplätzen und Einkauf, insbesondere in den Branchen Fashion, FMCG, Home Furnishing, Finanzen (Banken und Versicherungen), Media, Lifestyle, Food & Beverage, Technology und Automotive. Er werde künftig dafür verantwortlich sein, das Kundenportfolio von Dreifive in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen und die Weichen für weiterhin profitables Wachstum zu stellen.

Vor seinem Wechsel zu Dreifive war Orth in verschiedenen Geschäftsführungs- und leitenden Managementpositionen auf Agentur- und Kundenseite tätig, unter anderem Adamicus, Falke, Primondo, Rémy Martin und Procter & Gamble. Orth studierte Wirtschaftswissenschaften in London, Rom und München. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in der Nähe von München. (pd/cbe)