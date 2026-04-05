05.04.2026

In eigener Sache

Roman Frank ist 25 Jahre bei «persönlich»

Der Verlags- und Anzeigenleiter startete vor einem Vierteljahrhundert in Rapperswil.
In eigener Sache: Roman Frank ist 25 Jahre bei «persönlich»
Dazwischen liegen 25 Jahre: Roman Frank 2026 und 2001. (Bilder: persoenlich.com/Urs Steudler, Privat)
Publiziert am 02.04.2026

Roman Frank startete Anfang April 2001, also genau vor einem Vierteljahrhundert, als Verlags- und Anzeigenleiter beim «persönlich»-Verlag am damaligen Firmensitz in Rapperswil und ist diesem auch nach dessen Umzug nach Zürich vor elf Jahren bis heute treu geblieben. Eingestellt wurde Roman Frank, der nach seiner Matura und einem Jurastudium als Versicherungsverkäufer arbeitete, von den damaligen Verlegern Bruno Hug und Oliver Prange.

Für den heutigen Verleger Matthias Ackeret, der ein Jahr später zu «persönlich» kam, ist dies eine bemerkenswerte Leistung. «Werbung zu verkaufen, ist ein knallharter Job, den man nicht genug würdigen kann», so Ackeret, der Roman Frank zu dessen langjähriger Mitarbeit gratuliert. Dieser habe im letzten Vierteljahrhundert alle Hochs und Tiefs der Branche hautnah miterlebt und zeige in seinem Job immer noch jene Leidenschaft, die den Erfolg des Unternehmens ausmache. (red)


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KOMMENTARE

Roger Mazenauer
03.04.2026 13:34 Uhr
Lieber Roman Herzlichen Glückwunsch zu diesem speziellen Jubiläum! Eine Leistung die zu würdigen ist. 25 Jahre Einsatz, Fleiss, Engagement und Herzblut aber auch 25 Jahre Beziehungen die auch uns beide verbindet und immer noch Freude machen, wenn wir uns begegnen. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg, Freude und Erfüllung in deinen Aufgaben und freue mich auf das baldige Wiedersehen. Bester Gruss und all the best - Roger