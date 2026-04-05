In eigener Sache: Roman Frank ist 25 Jahre bei «persönlich»

Publiziert am 02.04.2026

Roman Frank startete Anfang April 2001, also genau vor einem Vierteljahrhundert, als Verlags- und Anzeigenleiter beim «persönlich»-Verlag am damaligen Firmensitz in Rapperswil und ist diesem auch nach dessen Umzug nach Zürich vor elf Jahren bis heute treu geblieben. Eingestellt wurde Roman Frank, der nach seiner Matura und einem Jurastudium als Versicherungsverkäufer arbeitete, von den damaligen Verlegern Bruno Hug und Oliver Prange.

Für den heutigen Verleger Matthias Ackeret, der ein Jahr später zu «persönlich» kam, ist dies eine bemerkenswerte Leistung. «Werbung zu verkaufen, ist ein knallharter Job, den man nicht genug würdigen kann», so Ackeret, der Roman Frank zu dessen langjähriger Mitarbeit gratuliert. Dieser habe im letzten Vierteljahrhundert alle Hochs und Tiefs der Branche hautnah miterlebt und zeige in seinem Job immer noch jene Leidenschaft, die den Erfolg des Unternehmens ausmache. (red)