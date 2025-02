Milk: Rosige Aussichten für Rosada

Publiziert am 17.02.2025

Das Zürcher Start-up Rosada produziert Rosenlimonade. Das Getränk möchte arabische Tradition mit europäischer Raffinesse vereinen. «Rosenwasser, ein fester Bestandteil der arabischen Kultur, wird in Rosada auf moderne Weise neu interpretiert. Nun hat die Getränkemarke einen neuen Auftritt erhalten. Verantwortlich dafür ist die Agentur Milk.

Die Herausforderung sei es gewesen, «diese Tradition in die Schweizer Gegenwart zu übertragen und dabei die Einzigartigkeit des Getränks zu transportieren», wird Frederike Nier, Art-Direktorin von Milk und Agentur-Standortleiterin Zürich in einer Medienmitteilung zitiert. «In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelten wir das Design in einem intensiven Workshop-Prozess, der die Markenpersönlichkeit klar definierte und als Grundlage für das finale Design diente.»