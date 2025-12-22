House of Influence: Rote Linie für einen guten Zweck

Publiziert am 22.12.2025

Die Aktion wurde von House of Influence initiiert und läuft über sechs Wochen rund um die Weihnachts- und Neujahrszeit, teilt die Agentur mit. Die Teilnehmenden machen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auf die Arbeit der NGO aufmerksam und rufen zu Spenden auf.

Ausgangspunkt war ein LinkedIn-Post von Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von House of Influence, in dem sie nach Organisationen für eine Pro-Bono-Kampagne fragte. Rund 15 Organisationen meldeten sich, die Wahl fiel auf Ärzte ohne Grenzen. Daraufhin signalisierten zahlreiche Content-Ersteller aus allen Sprachregionen und Themenbereichen wie Family, Food, Travel oder Sport ihre Bereitschaft zur Teilnahme. House of Influence führt solche ehrenamtlichen Kampagnen seit der Gründung vor über sieben Jahren durch.

Inhaltlich greifen die Beiträge das Motiv der «roten Linie der Menschlichkeit» auf, das zentrale Element der Jahresendkampagne von Ärzte ohne Grenzen. Die Kampagne wird über Instagram-Storys, Reels, TikToks und Podcast-Episoden verbreitet. Erste Beiträge wurden bereits veröffentlicht, weitere folgen im Dezember. Sarah Vollmayer, Digital Marketing Officer bei Ärzte ohne Grenzen, betont den Wert der unentgeltlichen Unterstützung für die Organisation. (pd/spo)