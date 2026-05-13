Thjnk: Rubbellos statt Stickeralbum

Publiziert am 13.05.2026

Die Aktion hat die Werbeagentur Thjnk konzipiert Aktion, teilt diese mit. Teilnehmende wählen über eine Web-Applikation einen Schweizer Nationalspieler aus. Dessen Bewegungen auf dem Eis werden live getrackt und auf ein personalisiertes, digitales Rubbellos übertragen. Wer dabei drei Swiss-Logos freilegt, gewinnt einen Flugvoucher. Die Web-Applikation wurde in Zusammenarbeit mit dem Digitalunternehmen W3 entwickelt.

Swiss ist offizielle Airline der Schweizer Nationalmannschaft sowie der diesjährigen Weltmeisterschaft. Die Promotion ist Teil des Sponsoring-Engagements der Airline rund um das Turnier. Beworben wird sie auf Social Media und in digitalen Kanälen, unter anderem mit Beiträgen der Nationalspieler Roman Josi, Nino Niederreiter, Andrea Glauser und Nico Hischier. Die Aktion startete am 11. Mai und läuft, solange die Schweiz an der WM teilnimmt. (pd/spo)