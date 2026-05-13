Thjnk: Rubbellos statt Stickeralbum

Die Aktion hat die Werbeagentur Thjnk konzipiert Aktion, teilt diese mit. Teilnehmende wählen über eine Web-Applikation einen Schweizer Nationalspieler aus. Dessen Bewegungen auf dem Eis werden live getrackt und auf ein personalisiertes, digitales Rubbellos übertragen. Wer dabei drei Swiss-Logos freilegt, gewinnt einen Flugvoucher. Die Web-Applikation wurde in Zusammenarbeit mit dem Digitalunternehmen W3 entwickelt.
Swiss ist offizielle Airline der Schweizer Nationalmannschaft sowie der diesjährigen Weltmeisterschaft. Die Promotion ist Teil des Sponsoring-Engagements der Airline rund um das Turnier. Beworben wird sie auf Social Media und in digitalen Kanälen, unter anderem mit Beiträgen der Nationalspieler Roman Josi, Nino Niederreiter, Andrea Glauser und Nico Hischier. Die Aktion startete am 11. Mai und läuft, solange die Schweiz an der WM teilnimmt. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Swiss: Stefan Vasic (Head of Marketing), Cornelia Zehnder Späth (Head of Marketing Communication Campaigns), Roman Glauser (Project Lead), Kim Vetter (Project Lead), Florence Weber (Project Lead Sponsoring & Events), Tara Wehrli (Project Lead Events & Sponsoring), Philipp Jacob (Social Media & Influencer Marketing), Leslie Masek (Social Media Marketing & Community Management); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd, Lukas Frischknecht (Creative Direction), Daniela Bär (Text), Susanna Fill, Alba Dita Rau (Art Direction), Lea Scherz, Julien Le Goff (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Claudia Ziltener, Romaine Brunner, Lukas Steiner, Patrick Plüss (Beratung); externe Partner: W3 digital brands GmbH (Umsetzung Landingpage), Lukas Menges (Managing Partner Technology), Jonas Ostergaard (Managing Partner Development), Marcel Zieger (UX/UI Art Direction), Florian Ostergaard (Software Architect), Mara Sebök (Account Management). Filmcrew GmbH (Videoproduktion), Tamino Schnedl, Leonardo Mastrostefano (Video Editing). WPP Media (Media), Antonia Broschat (Senior Manager Client Leadership), Neetu John (Senior Digital Planner Implementation), Kristina Misakova (Digital Manager).