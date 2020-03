Neo Advertising: Sales-Team in Bern wird verstärkt

Moralkonsum

So wird eine aktivistische Marke aufgebaut

Wie Unternehmen eine aktivistische Marke aufbauen

Die Brand-Expertin Helen Job erklärte, warum aktivistische Marken gefragt sind und wie man zu einer wird.

Eine Tagung ohne Händeschütteln, dafür mit Livestream: Am GDI Trendtag ging es um Moralkonsum. Die britische Brand-Expertin und Zukunftsforscherin Helen Job erklärte in Rüschlikon, warum Markenaktivismus so gefragt ist und wie Unternehmen vorgehen können.

von Michèle Widmer