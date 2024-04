Aldi Suisse: Salomé Kora ist neue Markenbotschafterin

Aldi Suisse unterstützt die Sprinterin Salomé Kora neu als Hauptsponsor bei ihrer Sportkarriere. Die neue Markenbotschafterin von Aldi Suisse gehört zu den schnellsten Sprinterinnen der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. «Ich freue mich über die Unterstützung und fühle mich geehrt, Aldi Suisse als Markenbotschafterin vertreten zu dürfen», wird Kora zitiert.

Im Fokus des sozialen Engagements von Aldi Suisse steht laut eigenen Angaben gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Sportförderung – unter anderem als Frischepartner der Schweizer Sporthilfe oder durch die Partnerschaft mit MS Sports. Als neue Markenbotschafterin werde Salomé Kora das Engagement für eine gesunde Lebensweise unterstützen und die Werte des Unternehmens repräsentieren. «Mit ihrer positiven Ausstrahlung, ihrer Freude an Lebensmitteln und ihrer Bodenständigkeit passt Salomé Kora perfekt zu uns», so Jérôme Meyer, Country Managing Director von Aldi Suisse.

Salomé Kora hat bereits vielfach für Aufmerksamkeit gesorgt: Gold mit der 4-mal-100-Meter-Staffel und Bronze im Einzelwettkampf über 100 Meter an der Universiade 2017 in Taipeh, vierter Platz an den Olympischen Spielen 2021 in Tokyo sowie an der EM 2018 in Berlin und der WM in Doha 2019. Für die Zukunft setzt sich die 29-jährige Ostschweizerin hohe Ziele, wie es weiter heisst. Dazu gehöre, an die europäische Spitze vorzurücken sowie sich an den Olympischen Spielen 2024 in Paris für das Finale der besten acht Sprinterinnen der Welt zu qualifizieren. (pd/cbe)