Betty Bossi: Catherine Crowden wird Marketingleiterin

Publiziert am 02.05.2024

Per 2. Mai 2024 übernimmt Catherine Crowden die Leitung des Bereichs Marketing & Vertrieb bei Betty Bossi und ist neues Mitglied der Geschäftsleitung. Sie folgt auf Lars Feldmann, der in einer Doppelfunktion neben der Geschäftsführung auch den Bereich leitete. Lars Feldmann wird sich wieder vollumfänglich der Geschäftsführung von Betty Bossi widmen.

Als Bereichsleiterin Marketing & Vertrieb bei Betty Bossi wird Catherine Crowden die Planung, Umsetzung und Analyse aller Marketing- und Verkaufsaktivitäten sowohl im Print- als auch im Digitalbereich übernehmen. Dazu gehören die Werbebeilagen zur Betty Bossi Zeitung, sämtliche Online-Marketingaktivitäten wie Newsletter-Marketing, SEA, Display und Paid Social Kampagnen und die Verantwortung für den Online-Shop sowie den Vertrieb über Business Partner (Business to Business). Sie übernimmt auch die Leitung des Betty Bossi Kunden-Centers, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Catherine Crowden ist promovierte Betriebsökonomin, 49 Jahre alt und britische und Schweizer Staatsbürgerin. Am Gottlieb Duttweiler Institut war sie Projektleiterin im Bereich Retail, E-Commerce und Branding. Danach arbeitete sie als Chief Marketing Officer beim Softwarehersteller BSI, der CRM- und Customer Experience-Lösungen anbietet. Anschliessend leitete sie die Marketing-Beratungsfirma BMQ Partners, die sie mitbegründete. Crowden bleibt weiterhin als Gastdozentin an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur tätig und ist Mitglied der Jury des Best of Swiss Web in der Kategorie Digital Commerce.

«Mit ihren umfangreichen Erfahrungen im Aufbau loyaler Beziehungen zu Kund:innen und in der Entwicklung digitaler Marketing- und Verkaufsstrategien bringt Catherine Crowden ideale Fähigkeiten für ihre Rolle mit», wird Geschäftsführer Lars Feldmann zitiert.

Die fünfköpfige Geschäftsleitung setzt sich neu wie folgt zusammen: Lars Feldmann (Geschäftsführer), Catherine Crowden (Leiterin Marketing & Vertrieb), Julia Dimmler (Leiterin Medien & Kundenmanagement), Simone Jones (Leiterin Food Consulting), Susanne Ullrich (Leiterin Einkauf & Produktmanagement). (pd/cbe)