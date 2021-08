Ab Dienstag beantwortet die Migros allen «Nature Detectives» Fragen zu einheimischen Tieren und Pflanzen. Pro 20 Franken Einkauf im Migros-Supermarkt, auf Migros Online sowie bei Migros-Partnern erhalten Naturfans ein Sachet mit vier Stickern, die in ein dazugehörendes Sammelalbum eingeklebt werden können, heisst es in der Mitteilung dazu. Das Album enthalte viele Hintergrundinformationen zu den einzelnen Tieren und Pflanzen und zeige, in welchen Lebensräumen diese zuhause sind.





Die Sammelpromotion dauert bis zum 4. Oktober 2021. (pd/wid)