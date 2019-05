Sir Mary: Samsung feiert zehn Jahre Galaxy

Vor der Zürcher Event-Location Komplex 457 standen die Besucher Schlange. 20’000 hatten an der Ticket-Verlosung teilgenommen, 500 bekamen die begehrten Tickets. Dazu kamen 200 VIP-Gäste. Denn Samsung wollte das 10-Jahre-Jubiläum am 4. April mit einem Gig feiern, bei dem die Fans den Superstar James Arthur nahe erleben können, wie die Agentur Sir Mary am Dienstag mitteilte.

Vor zehn Jahren brachte Samsung das erste Galaxy-Smartphone auf den Markt. Damit prägte das koreanische Technologie-Unternehmen die weltweite Innovation von Smartphones. Im Februar stellte Samsung das neuste Ergebnis von zehn Jahren Entwicklung vor: das Galaxy S10. Für Samsung Schweiz ein Grund zum Feiern: mit dem Galaxy-Gig.

Die Tickets zum Exklusivkonzert hat Samsung in einer Medienkooperationen mit «20 Minuten», Radio Energy und «Izzy» sowie über die eigene Website vergeben. Im Vorfeld bewarb ein 20-Minuten-Cover den Launch des Galaxy S10 und den Galaxy-Gig. Dazu kamen Radiospots, Social-Media-Aktivitäten und die redaktionelle Berichterstattung.







Sir Mary habe den Gig in Kooperation mit der Kommunikationsagentur Jeff entwickelt: Wer die Location betrat, passierte zuerst einen futuristischen Tunnel und sah alle Galaxy Smartphones der letzten zehn Jahre. Bevor die Besucher schliesslich in die Halle kamen, wo die Konzerte der Special Guests Nemo und Seven starteten. Die Impressionen des Gigs sind auf der Samsung-Website und auf den Sozialen Medien verfügbar.

Verantwortlich bei Samsung: Fabrizio Camardella (IM Director), Toni Koller (Head of Marketing), Fabian Fehr (Head of Marcom), Allan Havermann (Marketing Manager Mobile); verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Pascal Baumann, Constantin Camesasca, Tobias Röben, Luca Zurfluh, Tina Mons, Nicolas Hostettler; verantwortlich bei Produktion: Jeff Zürich (Umsetzung Event), HV Italic (Website). (pd/log)